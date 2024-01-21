أول إجراء قانوني ضد زوجة اللاعب صلاح محسن بتهمة نشر الفضائح

تقدم الدكتور هاني سامح المحامي، ببلاغ اليوم إلى وزير الداخلية، حمل رقم 7514394، مطالبا المساعدات الفنية بمباحث تكنولوجيا المعلومات بتتبع الحساب المسمى “إسراء سامح 37" على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وجاء في البلاغ، أن المجتمع المصري فوجئ بقيام حساب على باسم فتاة منسوب لمن قيل إنها زوجة اللاعب صلاح محسن ومسمى باسم “اسراء سامح 37” على “إنستجرام”، ونشرت عنه جميع وسائل الإعلام ما زُعم أنه علاقات وصداقات بين فتيات واللاعب صلاح محسن وتم نشر صور وأسماء فتيات كما هو مرفق بالبلاغ.

وقال في البلاغ إن هذا الفعل من الرابط إسراء سامح يشكل جرائم الاعتداء الفعلي على القيم الإنسانية وقيم الحقوق والحريات الشخصية وبما تشكله من جرائم لتقنية المعلومات من إساءة استخدام وسائل الاتصالات وفبركة الرسائل والصور وربطها بمحتوى خادش ومسئ والإساءة لقيم الأسر المصرية بنشر الفضائح بين الأزواج والمطلقين بما يوجب ويحق معه عقاب القانون وطالب بالتحقيق ومن بعدها الإحالة للمحاكمة الجنائية لصاحب الرابط اسراء سامح.