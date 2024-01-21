الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد نشرها صورا وتسجيلات له مع فتيات.. تعرف على العقوبة القانونية لزوجة صلاح محسن

صلاح محسن
صلاح محسن

تصدر صلاح محسن مهاجم الأهلي مواقع التواصل الاجتماعي تريندات مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعد أن سربت زوجته صورا وتسجيلات لمحادثات من حسابه الخاص بينه وبين عدد من الفتيات.

بعد نشرها صور له.. عقوبة قانونية تصل السجن 9 سنوات في انتظار زوجة صلاح محسن 

وحول العقوبة القانونية لتسريب الصور ينص قانون الإنترنت الجديد لعام 2018، أنه إذا قام المتهم بنشر صور وبيانات خاصة للمجني عليه في أحد المواقع تكون وقتها العقوبة 6 شهور ولا تزيد عن 9 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

فيما وضع القانون المصري عقوبة للابتزاز الإلكتروني، وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن الـ5 أعوام للمبتز.

فيما علّق صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على الصور المسربة من حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكانت زوجة اللاعب قد نشرت صورًا ومقاطع فيديو له مع فتيات يتواصل معهن لتتهمه بخيانتها، ورد صلاح محسن على ذلك الأمر قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل يا جماعة الأكونت مكانش معايا وأنا مش مجنون عشان هنزل حاجة لنفسي أنا هفضل مركز في مستقبلي ومش هفكر في الهبل والشخص اللي بيسرق الأكونت وبيعملي شات أنا هتخذ معه إجراءاتي القانونية".

وتحدث الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن آخر تطورات أزمة صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، على خلفية الصور المسربة من حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وفي هذا الصدد، قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي، صباح اليوم الأحد: "صلاح محسن خارج الأهلي بشروط النادي، وقصته توقفت عند هذا الحد".

زوجة صلاح محسن صلاح محسن عقوبة للابتزاز الإلكتروني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الاهلى انستجرام

مواد متعلقة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

الأكثر قراءة

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

بعد نشرها صورا وتسجيلات له مع فتيات.. تعرف على العقوبة القانونية لزوجة صلاح محسن

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة