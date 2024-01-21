بعد نشرها صورا وتسجيلات له مع فتيات.. تعرف على العقوبة القانونية لزوجة صلاح محسن

تصدر صلاح محسن مهاجم الأهلي مواقع التواصل الاجتماعي تريندات مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعد أن سربت زوجته صورا وتسجيلات لمحادثات من حسابه الخاص بينه وبين عدد من الفتيات.

بعد نشرها صور له.. عقوبة قانونية تصل السجن 9 سنوات في انتظار زوجة صلاح محسن

وحول العقوبة القانونية لتسريب الصور ينص قانون الإنترنت الجديد لعام 2018، أنه إذا قام المتهم بنشر صور وبيانات خاصة للمجني عليه في أحد المواقع تكون وقتها العقوبة 6 شهور ولا تزيد عن 9 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

فيما وضع القانون المصري عقوبة للابتزاز الإلكتروني، وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن الـ5 أعوام للمبتز.

فيما علّق صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على الصور المسربة من حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكانت زوجة اللاعب قد نشرت صورًا ومقاطع فيديو له مع فتيات يتواصل معهن لتتهمه بخيانتها، ورد صلاح محسن على ذلك الأمر قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل يا جماعة الأكونت مكانش معايا وأنا مش مجنون عشان هنزل حاجة لنفسي أنا هفضل مركز في مستقبلي ومش هفكر في الهبل والشخص اللي بيسرق الأكونت وبيعملي شات أنا هتخذ معه إجراءاتي القانونية".

وتحدث الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن آخر تطورات أزمة صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي، على خلفية الصور المسربة من حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وفي هذا الصدد، قال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي، صباح اليوم الأحد: "صلاح محسن خارج الأهلي بشروط النادي، وقصته توقفت عند هذا الحد".