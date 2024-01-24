عاجل| مباراة الأحد فاصلة.. مشوار المنتخب فى بطولة إفريقيا يحدد مصير «فيتوريا»

سيطرت حالة من الغضب الشديد على مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بعد الأداء المتواضع للمنتخب في بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بكوت ديفوار.

وعلم “الدستور” من مصادره داخل مجلس الجبلاية، أن المجلس بدأ يفكر جديًا في عدم استمرار المدير الفني للمنتخب روي فيتوريا في منصبه وتوجيه الشكر له، حال خروج الفراعنة من البطولة وعدم التأهل للنهائي.

تعاقد اتحاد الكرة مع “فيتوريا” لمدة 4 سنوات تنتهى مع كأس العالم المقبل 2024 بعد أن أصر المدير الفنى البرتغالى على أن يكون التعاقد لمدة 4 سنوات.

كان المنتخب قد صعد للدور الـ16 من بطولة إفريقيا، بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، فيما احتل الرأس الأخضر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط من فوزين على موزمبيق وغانا وتعادل مع مصر.

ويترقب مجلس الجبلاية مباراة دور الـ16 التى ستقام الأحد المقبل، ولم يتحدد طرفها حتى الآن الذى سيواجه الفراعنة، ومن المقرر أن تشهد مباراة دور الـ16 تغييرات في التشكيلة الأساسية للمنتخب منها الدفع بمحمد أبوجبل في حراسة المرمي بعد إصابة الشناوي، بخلع في الكتف ويحتاج على الأقل لمدة 4 أشهر للعودة إلى الملاعب، من المقرر أن يسافر الحارس إلى ألمانيا للخضوع لعملية جراحية فى الكتف وفقًا للاتفاق الذى تم بين الأهلي والمنتخب.

كما استقر المدير الفنى على عودة محمد حمدي للتشكيلة الأساسية للمنتخب على حساب أحمد فتوح الذى لم يظهر بشكل جيد في مباراة الرأس الأخضر.

ويفتقد المنتخب جهود النجم محمد صلاح، بعد سفره إلى إنجلترا لاستكمال رحلة علاجه مع ليفربول عقب الإصابة التى تعرض لها بجزع فى العضلة الخلفية للقدم، ويحتاج ما بين 3 أسابيع إلي 25 يومًا للعودة للملاعب، ووفقًا للاتفاق الذى تم بين ليفربول واتحاد الكرة فإن محمد صلاح قد يعود لصفوف المنتخب حال جاهزيته للمشاركة بشرط وصول الفراعنة إلى المباراة النهائية من البطولة.