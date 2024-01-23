الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فى مباراة مجنونة.. الكاميرون تهزم جامبيا وتخطف بطاقة الصعود لدور الـ16

الكاميرون
الكاميرون

تأهل المنتخب الكاميروني إلى دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار عبر فوزه المثير على نظيره الجامبي 3-2، الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة.

وتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة بتسع نقاط يليه منتخب الكاميرون في المركز الثاني بأربع نقاط بفارق الأهداف أمام منتخب غينيا، الذي مازال بوسعه التأهل للدور التالي ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وعلى استاد السلام، سجل كارل توكو إيكامبي هدف التقدم للكاميرون في الدقيقة 56، ورد منتخب جامبيا بهدفين سجلهما أبلي جالو وإيبريما كولي في الدقيقتين 72 و85.

وعادل منتخب الكاميرون النتيجة مجددا بهدف سجله جيمس جوميز مدافع جامبيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87 قبل أن ينتزع كريستوفر ووه هدف الفوز للكاميرون في الدقيقة 91.

بهذا الفوز رفع منتخب الكاميرون رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني وانتزع بطاقة التأهل بفضل تفوقه في الأهداف المسجلة على منتخب غينيا صاحب المركز الثالث الذي خسر أمام السنغال بنتيجة 0- 2 في مباراة بنفس التوقيت.

أما منتخب جامبيا فتذيل الترتيب بلا رصيد بعد خسارته الثالثة على التوالي.

المنتخب الكاميروني لكأس أمم إفريقيا الجامبي السنغال منتخب الكاميرون

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