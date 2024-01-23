الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل كأس الأمم.. أونانا بديلًا مع الكاميرون وبارو يقود هجوم جامبيا

الكاميرون
الكاميرون

كشف ريجبورت سونج، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره جامبيا مساء اليوم في ختام دور المجموعات بكأس الأمم.

وجلس أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، على دكة البدلاء بينما بدأ أوندوا الحارس البديل أساسيًا في تشكيل الكاميرون.

تشكيل كأس الأمم.. أونانا بديلًا مع الكاميرون وبارو يقود هجوم جامبيا:

وجاء تشكيل الكاميرون كالآتي:

حراسة المرمى: أوندوا

خط الدفاع: كاستليتو، ووه، تولو

خط الوسط: تشاتو، نتشام، أنجويسا، يونجوا

خط الهجوم: إيكامبي، ماجري، نوكودو

بينما جاء تشكيل جامبيا كالآتي:

حراسة المرمى: جايا

خط الدفاع: سانيه، جوميز، كولي، ميندي

خط الوسط: جالو، مانيه، بوب، مانتيه

خط الهجوم: سو، بارو

ويحتاج المنتخب الكاميروني للفوز بهذه المباراة بعدد وافر من الأهداف وانتظار هدية المنتخب السنغالي بالفوز على منتخب غينيا في المباراة التي ستقام في ذات التوقيت للتأهل إلى دور الـ16 في المركز الثاني أو الانتظار لنهاية كافة مباريات دور المجموعات لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من التأهل كواحد من أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

الكاميرون جامبيا كأس أمم إفريقيا أونانا بارو

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