كوت ديفوار تصعد بسيناريو خيالى للأدوار الإقصائية بأمم أفريقيا لتواجه السنغال بدور الـ16

أفلت منتخب كوت ديفوار من خروج شبه مؤكد من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة على أرضه، وتأهل بسيناريو خيالي إلى دور الـ16 من البطولة القارية بعد أن صبت نتائج المنافسين في صالحه.



وحصد منتخب الأفيال بطاقة التأهل الأخيرة لدور الستة عشر ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث مستفيدا من فوز المغرب على زامبيا 1 /صفر.



وكان الأمل الوحيد في تأهل كوت ديفوار إلى الأدوار الإقصائية يتمثل في عدم فوز زامبيا على المغرب وهو ما تحقق بالفعل الأربعاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.



وحصد منتخب كوت ديفوار ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، عندما تغلب في المباراة الافتتاحية على غينيا بيساو 2 /صفر ثم خسر أمام نيجيريا صفر/ 1 قبل أن يتعرض لخسارة كارثية على يد منتخب غينيا الاستوائية صفر/ 4.



ولكن منتخب كوت ديفوار سيكون على موعد مع مواجهة غاية في الصعوبة أمام منتخب السنغال حامل اللقب يوم 29 يناير الجاري في دور الستة عشر.



وتجنب منتخب الأفيال، الفائز باللقب عامي 1992 و2015، السيناريو الكارثي الذي صادفه خلال نسخة كأس أمم أفريقيا التي جرت على أرضه في عام 1984 حينما خرج من دور المجموعات.



وانضم منتخب كوت ديفوار إلى منتخبات غينيا وموريتانيا وناميبيا في الظفر ببطاقات التأهل الأربع لأفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.