عاجل.. المغرب يطيح بـ زامبيا ويضرب موعدًا مع جنوب إفريقيا فى ثُمن النهائى

ضمن منتخب المغرب صدارة المجموعة السادسة، بعد الفوز على زامبيا بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

سجل حكيم زياش هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 37 من عمر الشوط بعد متابعته للكرة المرتدة من الحارس ليضعها في الشباك.

وارتفع رصيد الفريق المغربي عند 7 نقاط في الصدارة وتوقف رصيد زامبيا عند نقطتين في المركز الثالث.

ويلتقي منتخب المغرب مع ثاني المجموعة الخامسة نظيره الجنوب إفريقي في ثُمن النهائي.

وبهذا الانتصار يكون منتخب كوت ديفوار هو رابع الفرق المتأهلة كأفضل ثوالث من دور المجموعات.

أحداث الشوط الأول

منتخب المغرب سيطر على المباراة من البداية، وسدد إسماعيل صابيري من داخل منطقة الجزاء ردت من دفاعات منتخب زامبيا.

في الدقيقة الثامنة، كرة عرضية من يحيى عطية الله لاعب منتخب المغرب من جهة اليسار أبعدها دفاع زامبيا عن مناطق الخطورة.

انفراد تام بالمرمى من باستون داكا لاعب منتخب زامبيا داخل منطقة الجزاء، ولكنهم فشلوا في ترويض الكرة، فمرت دون خطورة.

في الدقيقة 18 سفيان بوفال راوغ جهة اليسار ثم مرر كرة إلى عزالدين أوناحي المتمركز داخل منطقة الجزاء، ولكن أبعد دفاع زامبيا الكرة من أمامه عن مناطق الخطورة.

تسديدة أرضية زاحفة من إيمانويل باندا لاعب منتخب زامبيا من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس ياسين بونو من أسفل يمين مرماه.

زياش سجل هدف المغرب بعد كرة عرضية من أشرف حكيمي من جهة اليمين قابلها أيوب الكعبي بتسديدة من داخل منطقة الــ6 ياردات أبعدها الحارس، ثم تابعها حكيم زياش بتسديدة قوية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

في الدقيقة 40 كرة عرضية من سفيان بوفال من جهة اليسار قابلها أيوب الكعبي برأسية من منتصف منطقة الجزاء أبعدها الحارس تريسفورد لورنس مولينجا بشكل رائع من يمين مرماه.

سفيان بوفال لاعب المغرب حاول المرور من جهة اليسار داخل منطقة الجزاء، ولكنه سقط في كرة مشتركة مع مدافع زامبيا ميجيل تشانجا تشايوا وحكم اللقاء لم يحسب أي شيء.

أحداث الشوط الثاني

ركلة حرة لمنتخب المغرب على حدود منطقة الجزاء جهة اليسار نفذها أشرف حكيمي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس تريسفورد لورنس مولينجا عن مناطق الخطورة.

تسديدة من لاميك باندا لاعب منتخب زامبيا من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 52 تسديدة من أمين عدلي لاعب منتخب المغرب من يسار منطقة الجزاء أمسك بها الحارس تريسفورد لورنس مولينجا من يمين مرماه على مرتين.

كرة عرضية من إيمانويل باندا لاعب منتخب زامبيا من جهة اليسار مرت إلى ركلة مرمى.

في الدقيقة 64 تسديدة من كينيدي موسوندا لاعب منتخب زامبيا من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع المغرب ومرت لركلة ركنية من جهة اليمين.

في الدقيقة 87، تسديدة قوية من ايمانويل باندا لاعب منتخب زامبيا من خارج منطقة الجزاء أبعدها ياسين بونو بشكل رائع من أعلى منتصف مرماه.