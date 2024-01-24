الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب المغرب يتقدم باستئناف على قرار إيقاف الركراكى 4 مباريات

الركراكي
الركراكي

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن تقدمه باستئناف ضد قرار إيقاف مدرب منتخب بلاده وليد الركراكي من قِبل الاتحاد الإفريقي (كاف) لمدة أربع مباريات.

وقال الاتحاد المغربي في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الأربعاء: "على إثر القرار المجحف في حق مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي على خلفية الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة منتخب بلادنا أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعة، فقد تقرر التقدم باستئناف على القرار".

وأضاف: "وتري الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن قرار الإيقاف جانبه الصواب خاصة أن الوقائع أظهرت أن وليد الكراكي لم يظهر منه أي تصرف يخل بالروح الرياضية".

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد تلقي قرارًا بإيقاف وليد الكراكي مدرب المنتخب 4 مباريات بسبب الاشتباكات التي شهدتها نهاية مواجهة المغرب مع الكونغو الديمقراطية الماضية.

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