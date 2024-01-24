أمم إفريقيا: CAF يقرر إيقاف مدرب المغرب وليد الركراكى 4 مباريات

كشفت تقارير إعلامية عن إيقاف وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب لمدة 4 مباريات خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

ودخل الركراكي في مشادة مع مبيمبا، لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية أثناء مباراة المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة مع تنزانيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية.

ووفقًا لشبكة بي إن سبورتس فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سيصدر إيقافًا في حق مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، لأربع مباريات اثنتان منها مع وقف التنفيذ.

وتضمنت عقوبة وليد الركراكي، غرامة مالية، وذلك بعد أحداث المباراة بين المغرب والكونغو الديمقراطية.

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