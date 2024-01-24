انتظروا منتخب المغرب.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024

يرغب عشاق الساحرة المستديرة في معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024 وذلك لمشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، فضلًا عن مشاركة عدد من منتخبات الدول العربية في بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا في قطر وكأس الأمم الأفريقية المقامة في ساحل العاج وسط اهتمام عالمي وعربي كبير لحضور لاعبين محترفين فيها من الدوريات الخمس الكبرى.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الاخبارية للقراء نقدم في السطور التالية جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024 في البطولات المختلفة والقنوات الناقلة.

موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس الأمم الأفريقية 2024

يسعى منتخب المغرب لكرة القدم إلى تحقيق الفوز على منافسه القوي منتخب زامبيا، لحسم صدارة المجموعة السادسة، وسيكون اللقاء اليوم الأربعاء على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا.

بعد الفوز الكبير في افتتاح البطولة على تنزانيا بنتيجة 3-0، تعثر "أسود الأطلس" بتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية في ظروف حارة ورطبة انتقدها القائد رومان سايس.

بعد تحقيق المركز الرابع في كأس العالم 2022، يسعى المنتخب المغربي إلى استغلال تألق جيله الذهبي الذي يمزج بين الخبرة والشباب للفوز بكأس أمم أفريقيا التي غابت عن خزائنهم منذ فوزهم الأول في عام 1976.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدًا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " لوران بوكو" بمدينة سان بيدرو بدولة كوت ديفوار".

ثاني مباريات اليوم.. مباراة الكونغو وتنزانيا في كأس الأمم الأفريقية 2024

تسعى جمهورية الكونغو، بعد تعادلها المستحق مع المغرب بنتيجة 1-1، إلى تحقيق الفوز على تنزانيا لتأمين صعودها إلى المرحلة التالية من بطولة كأس أمم إفريقيا. كانت تنزانيا على وشك تحقيق أول فوز لها في البطولة، ولكن المهاجم باتسون داكا حرمها من ذلك، مما جعلها بلا فوز في ثالث مبارياتها.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024

يتم نقل مباريات كأس أمم إفريقيا 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس في المنطقة الشرقية. إليك قائمة بالقنوات الناقلة للبطولة:

1. قناة Canal 11 HD

- القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

- التردد: 12437 -H -27500

2. قناة RING HD

- القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

- التردد: 12418-H-30000

3. قناة SPORT TV 1 HD

- القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

- التردد: 12246-H-27500

4. قناة ESPN 901

- القمر الصناعي: تيليستار 15

- التردد: 12609-H-7550

5. قناة Solo Calcio

- القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق

- التردد: 11179-H-27500

6. قناة TV 8.5

- القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

- التردد: 12356 – أفقي – 7100

وقنوات beIN SPORTS هي القنوات الرسمية لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، وتتضمن:

- قناة beIN SPORTS MAX 1

- قناة beIN SPORTS MAX 2

- قناة beIN SPORTS MAX 3

إقرأ أيضًا: أهمها "كان 2023" وأمم أسيا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة