الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتظروا منتخب المغرب.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يرغب عشاق الساحرة المستديرة في معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024 وذلك لمشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية، فضلًا عن مشاركة عدد من منتخبات الدول العربية في بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا في قطر وكأس الأمم الأفريقية المقامة في ساحل العاج وسط اهتمام عالمي وعربي كبير  لحضور لاعبين محترفين فيها من الدوريات الخمس الكبرى.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024

 وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الاخبارية للقراء نقدم في السطور التالية جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024 في البطولات المختلفة والقنوات الناقلة.

 موعد مباراة المغرب وزامبيا في كأس الأمم الأفريقية 2024

يسعى منتخب المغرب لكرة القدم إلى تحقيق الفوز على منافسه القوي منتخب زامبيا، لحسم صدارة المجموعة السادسة، وسيكون اللقاء اليوم الأربعاء على ملعب لوران بوكو في سان بيدرو ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا.

بعد الفوز الكبير في افتتاح البطولة على تنزانيا بنتيجة 3-0، تعثر "أسود الأطلس" بتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية في ظروف حارة ورطبة انتقدها القائد رومان سايس.

بعد تحقيق المركز الرابع في كأس العالم 2022، يسعى المنتخب المغربي إلى استغلال تألق جيله الذهبي الذي يمزج بين الخبرة والشباب للفوز بكأس أمم أفريقيا التي غابت عن خزائنهم منذ فوزهم الأول في عام 1976.

أهمها "كان 2023" وأمم أسيا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

جولة الحسم.. مواعيد مباريات دور المجموعات بكأس الرابطة

مواعيد مباريات نادي الزمالك في البطولة الودية بالإمارات

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدًا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " لوران بوكو" بمدينة سان بيدرو بدولة كوت ديفوار".

ثاني مباريات اليوم.. مباراة الكونغو وتنزانيا في كأس الأمم الأفريقية 2024

تسعى جمهورية الكونغو، بعد تعادلها المستحق مع المغرب بنتيجة 1-1، إلى تحقيق الفوز على تنزانيا لتأمين صعودها إلى المرحلة التالية من بطولة كأس أمم إفريقيا. كانت تنزانيا على وشك تحقيق أول فوز لها في البطولة، ولكن المهاجم باتسون داكا حرمها من ذلك، مما جعلها بلا فوز في ثالث مبارياتها. 

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024 

يتم نقل مباريات كأس أمم إفريقيا 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس في المنطقة الشرقية. إليك قائمة بالقنوات الناقلة للبطولة:

1. قناة Canal 11 HD

   - القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب

   - التردد: 12437 -H -27500

2. قناة RING HD

   - القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق

   - التردد: 12418-H-30000

3. قناة SPORT TV 1 HD

   - القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W

   - التردد: 12246-H-27500

4. قناة ESPN 901

   - القمر الصناعي: تيليستار 15

   - التردد: 12609-H-7550

5. قناة Solo Calcio

   - القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق

   - التردد: 11179-H-27500

6. قناة TV 8.5

   - القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق

   - التردد: 12356 – أفقي – 7100

وقنوات beIN SPORTS هي القنوات الرسمية لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2024، وتتضمن:

- قناة beIN SPORTS MAX 1

- قناة beIN SPORTS MAX 2

- قناة beIN SPORTS MAX 3

إقرأ أيضًا: أهمها "كان 2023" وأمم أسيا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

مباريات مباريات اليوم مباراة الكونغو وتنزانيا كأس الأمم الإفريقية 2024 الكونغو وتنزانيا القنوات الناقلة القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024 بي إن سبورتس

مواد متعلقة

أهمها "كان 2023" وأمم أسيا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-1-2024 فى البنوك

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عاجل.. حسن المستكاوى يكشف مفاجأة فى الهجوم على محمد صلاح

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

انتظروا منتخب المغرب.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24-1-2024

سعر الذهب اليوم الأربعاء 24-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار