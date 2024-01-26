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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مباريات

جدول مواعيد مباريات كرة القدم اليوم الجمعة 26-1-2024

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

مباريات كرة القدم رياضة جماعية مثيرة للغاية وشعبية للغاية في جميع أنحاء العالم، حيث تُقام العديد من البطولات الدولية لكرة القدم كل عام، بما في ذلك كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-1-2024.

مباريات كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

مباراة المقاولون العرب ضد البنك الأهلي في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD.

مباراة المصري البورسعيدي ضد الجونة في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

مباراة فاركو ضد طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 2 HD.

مباراة بيراميدز ضد زد اف سي  في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة ON Time Sports 1 HD.

مباراة مصر والكونغو.. مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية

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مباريات اليوم  كأس الاتحاد الإنجليزي 

مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

مباراة توتنهام هوتسبير ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة 

مباراة ألميريا ضد ديبورتيفو ألافيس ضمن مباريات الدوري الإسباني  في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports 3 HD.

مباراة كالياري ضد تورينو ضمن مباريات الدوري الإيطالي في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports Fr 7 HD maxوقناة Sport TV5 Portugal.

 مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد ماينز ضمن مباريات الدوري الألماني  في الساعة التاسعة والنصف مساءً.

مباراة ليون ضد رين ضمن مباريات الدوري الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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