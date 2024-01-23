الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عقب تأهل المنتخب.. ننشر تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024

تردد القنوات
تردد القنوات

زاد البحث عن القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 منذ تأهل منتخب مصر للدور ال 16 كوصيف للمجموعة الثانية عقب تعادله مع منتخب كاب فيردي وتعادل منتخب غانا مع منتخب موزمبيق خلال دوري المجموعات في النسخة ال 34 المقامة حاليا في دولة كوت ديفوار.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 مجانا

يرغب الملايين من عشاق الساحرة المستديرة ضبط إشارة بث القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 مجانا للاستمتاع بمباريات منتخب مصر القادمة حيث يسعى منتخب الفراعنة في حسم البطولة وإحراز اللقب للمرة الثامنة في تاريخه عقب حيث يمكن ضبط إحداثيات وفقا لما يلي:-

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب.
التردد: 12437.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.


قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق.
التردد: 12418.
معدل الترميز: 30000.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

قناة Sports Tv 1HD

القمر الصناعي: هيسباسات W 30 Hispa sat.
التردد: 12246.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

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ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15.
التردد: 12609.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.


قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق.
التردد: 11179.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.


قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق.
التردد: 12356.
معدل الترميز: 7100.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

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تردد القناة المغربية الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2024

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تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2024

 

الدول التي فازت ببطولة كأس الأمم الأفريقية

هناك العديد من المنتخبات الأفريقية التي فازت في النسخ السابقة في بطولة كأس الأمم الأفريقية منذ تاريخ نشأتها جاء على رأسهم منتخب مصر والذي أحرز اللقب 7 مرات وذلك خلال أعوام (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010) يليها الكاميرون حصلت عليه 5 مرات ثم غانا 4 مرات ثم نيجيريا 3 مرات ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار والجزائر وحصلوا على البطولة مرتين فقط لكل منتخب.

ويذكر أن منتخب مصر ومنتخب غانا وصلوا إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية نحو 9 مرات فيما وصلت الكاميرون إلى النهائي نحو 7 مرات وتوجت بالبطولة 5 مرات فقط

 

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