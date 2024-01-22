الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا المفتوحة والمشفرة

تردد القنوات الناقلة
تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا من أكثر الكلنات البحثية التي تحظى على اهتمام الملايين من مشجعي المنتخب الوطني حاليا لكونها مباراة فاصلة وتعد نتائجها إمام تأهل أو توديع البطولة في نسختها الـ 34 المقامة حاليا في دولة كوت ديفوار.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا المشفرة 

حصلت مجموعة قنوات بين سبورت bein sport القطرية على حق البث المباشر مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا بشكل حصري عبر شاشتها المشفرة فقط وفقا للإحداثيات التالية:-

تردد قناة bein afcon 1 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12604.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد قناة bein afcon 2 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12245.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد قناة bein afcon 3 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12245.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد قناة bein afcon 4 

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12245.
  • معدل الترميز: 27500.
  • الاستقطاب: رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

مدرب منتخب أنجولا لليد: مباراة مصر ستكون صعبة.. التنظيم جيد ومميز كثيرًا

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة لها

 

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2024 

ويمكن لجمهور الساحرة المستديرة متابعة مباريات كأس الأمم الافريقية 2024 بما فيهم مباراة منتخب مصر ضد منتخب الرأس الأخضر أو كاب فيردي وذلك عبر تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا ويمكن ضبط إحداثياتها كما يلي:-

تردد قناة tvt التوجولية 

  • القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.
  • التردد: 11900.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 275002.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة TV 5.8

  • القمر الصناعي: تركسات 42 شرق.
  • التردد: 12356.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 7100
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة قناة Ortb  البينينة

  • القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.
  • التردد: 11900.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 275004.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة TRT

  • القمر الصناعي: يوتلسات 7 شرق.
  • التردد: 11900.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 275005.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة Rti  الإيفوارية

  • القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.
  • التردد: 11900.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 275002.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
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مدرب منتخب أنجولا لليد: مباراة مصر ستكون صعبة.. التنظيم جيد ومميز كثيرًا

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أمم إفريقيا.. بغداد بونجاح رجل مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

تردد قناة الجزائرية الأرضية

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 11680.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر تردد القنوات الناقلة مباراة مصر والرأس الأخضر كأس أمم إفريقيا bein sport

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