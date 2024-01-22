تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا المفتوحة والمشفرة

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا من أكثر الكلنات البحثية التي تحظى على اهتمام الملايين من مشجعي المنتخب الوطني حاليا لكونها مباراة فاصلة وتعد نتائجها إمام تأهل أو توديع البطولة في نسختها الـ 34 المقامة حاليا في دولة كوت ديفوار.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا المشفرة

حصلت مجموعة قنوات بين سبورت bein sport القطرية على حق البث المباشر مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا بشكل حصري عبر شاشتها المشفرة فقط وفقا للإحداثيات التالية:-

تردد قناة bein afcon 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد قناة bein afcon 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد قناة bein afcon 3

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد قناة bein afcon 4

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية 2024

ويمكن لجمهور الساحرة المستديرة متابعة مباريات كأس الأمم الافريقية 2024 بما فيهم مباراة منتخب مصر ضد منتخب الرأس الأخضر أو كاب فيردي وذلك عبر تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا ويمكن ضبط إحداثياتها كما يلي:-

تردد قناة tvt التوجولية

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 275002.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة TV 5.8

القمر الصناعي: تركسات 42 شرق.

التردد: 12356.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 7100

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة قناة Ortb البينينة

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 275004.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة TRT

القمر الصناعي: يوتلسات 7 شرق.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 275005.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة Rti الإيفوارية

القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 275002.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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