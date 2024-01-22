رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024.. الشروط والمؤهلات المطلوبة

رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تعد فرصة حقيقة لمئات الألاف من خريجي كليات التربية للعمل في مجال التدريس وسد احتياجات المدارس في كافة محافظات الجمهورية وفقا للمبادرة الرئاسية.

رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024

فعل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) يوم 18 يناير 2024 لاستقبال طلبات التقديم على الوظائف الشاغرة في مسابقة التعيين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك من خلال الخطوات التالية:-

الدخول عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اخيتار أيقونة الوظائف الشاغرة.

تحديد مسابقة التربية والتعليم.

إدخال كافة البيانات اللازمة عن المتقدم بدقة.

تحديد المؤهل الدراسي وسنة التخرج والتقدير.

تحميل كافة الأوراق اللازمة.

تسجيل وسيلة تواصل (رقم هاتف محمول، بريد إلكتروني).

الضغط على كلمة حفظ الطلب.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعيلم 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المؤهلات المطلوبة في المتقدمين لتعيين 30 ألف معلم 2024 ما يلي:-

الحاصلون على بكالوريوس التربية (تعليم أساسي).

الحاصلون على ليسانس الأداب.

الحاصلون على بكالوريوس التربية أزهر.

الحاصلون على بكالوريوس التربية (تربية نوعية).

الحاصلون على بكالوريوس التربية (رياض الأطفال).

الحاصلون على ليسانس اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم.

آخر موعد للتقديم في مسابقة 30 ألف معلم

يذكر أن أخر يوم في التقديم يوم الأربعاء الموافق 31 يناير الجاري حيث يتم فحص كافة الطلبات المقدمة واستبعاد غير المطابقين لشروط التقديم وعمل اختبارات لاختيار أفضل العناصر المتقدمة لتعيينهم وسد عجز المدارس الحكومية في كافة محافظات الجمهورية.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

تتلخص شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يلي:-

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم على الكتقدم في عقوبة جنائية أو مخلة بالشرف.

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي.

إلا يزيد سن المتقدم عن 40 سنة.

اجتياز كافة الاختبارات.

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أخر موعد للتقديم في مسابقة التربية والتعليم