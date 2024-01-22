موعد عيد الفطر 2024 في مصر.. أجندة إجازات عام 2024 المتبقية

يترقب الملايين من المواطنين موعد عيد الفطر 2024 في مصر، وذلك منذ استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب 1445 حيث يعد من المناسبات الدينية التي يحصل فيها موظفي القطاع العام والخاص على اجازة مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل المصري.

موعد عيد الفطر 2024 في مصر

أكدت كافة الحسابات الفلكية التي أجرها علماء مركز بحوث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية بحلوان أن موعد عيد الفطر 2024 في مصر سيكون خلال الفتر من يوم 9 - 12 أبريل 2024 حيث يتم تعطيل كافة المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية وتمنتح الدولة العاملين في الوزارات وشركات القطاع العام والقطاع الخاص اجازة مدفوعة الأجر فيما عدا العملين في الخدمات التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل المستشفيات وأقسام الشرطة حيث يتم العمل بنظام الشفتات.

طقوس احتفالات عيد الفطر

ويفضل الكثير من المواطنين الاحتفال بعيد الفطر عقب صلاة العيد بزيارة الأهل والأصدقاء والتنزهة في الحدائق العامة فيما يفضل البعض الأخر قضاء إجازة العيد في المدن الساحلية للاستمتاع بالمناظر الخلابة.

أجندة اجازات عام 2024 المتبقية

يستعرض الدستور للقراء أجندة اجازات عام 2024 المتبقية والتي يحصل فيها كافة موظفي القطاع العام والخاص على اجازات مدفوعة الأجر والتي جاءت كما يلي:-

يوم الخميس الموافق 25 يناير اجازة عيد الشرطة و25 يناير.

الفترة من يوم 9 - 12 ابريل اجازة عيد الفطر المبارك.

يوم الخميس الموافق 25 ابريل اجازة عيد تحرير سيناء.

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 اجازة عيد العمال.

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 اجازة عيد شم النسيم.

يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 اجازة وقفة عرفات.

الفترة من يوم 16 - 19 ابريل اجازة عيد الأضحى.

يوم الأحد الموافق 30 يوينو 2024 اجازة ثورة 30 يونيو.

يوم الأحد الموافق 7 يوليو 2024 اجازة رأس السنة الهجرية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 اجازة عيد الثورة.

يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024 اجازة المولد النبوي الشريف.

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 اجازة عيد القوات المسلحة في انتصارات أكتوبر المجيد.

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