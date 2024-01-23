كأس الأمم: السنغال تحقق العلامة الكاملة.. وغينيا تتأهل كأفضل ثالث

حقق منتخب السنغال العلامة الكاملة بفوزه على نظيره الغيني 2 -0، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا.



وعلى ملعب شارليس كونان باني، تقدم المنتخب السنغالي بهدف سجله عبد الله سيك في الدقيقة 61، وأضاف إليمان نداي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمبارا



وتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة بتسع نقاط يليه منتخب الكاميرون في المركز الثاني بأربع نقاط بفارق الأهداف أمام منتخب غينيا، الذي مازال بوسعه التأهل للدور التالي ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

وفي نفس المجموعة فاز منتخب الكاميرون على نظيره جامبيا بنتيجة 3 - 2 مساء اليوم.

وعلى استاد السلام، سجل كارل توكو إيكامبي هدف التقدم للكاميرون في الدقيقة 56، ورد منتخب جامبيا بهدفين سجلهما أبلي جالو وإيبريما كولي في الدقيقتين 72 و85.

وعادل منتخب الكاميرون النتيجة مجددا بهدف سجله جيمس جوميز مدافع جامبيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87 قبل أن ينتزع كريستوفر ووه هدف الفوز للكاميرون في الدقيقة 91.

وبهذا الفوز رفع منتخب الكاميرون رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني وانتزع بطاقة التأهل بفضل تفوقه في الأهداف المسجلة على منتخب غينيا صاحب المركز الثالث.