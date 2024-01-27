السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"وشه حلو".. حكم جنوب إفريقى يدير مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

الحكم الجنوب أفريقي
الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن الحكم الذي سيدير مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وأسند "كاف" مهمة إدارة اللقاء للحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل، على أن يعاونه في إدارة تقنية الفار الغاني دانيل لاريا.

وأدار أبونجيل، مباراتين في دور المجموعات من النسخة الحالية لكأس أمم إفريقيا، والتي جمعتا نيجيريا مع غينيا الاستوائية، والجزائر مع بوركينا فاسو.

وشه حلو على الأندية المصرية

وتولى الحكم الجنوب إفريقي، إدارة مباراتين فقط للأندية المصرية خلال مشواره التحكيمي، إذ أدار مواجهة فيوتشر مع الجيش الملكي المغربي، في دور المجموعات من النسخة الماضية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدفين دون رد.

كما أدار الحكم مباراة سوار الغيني، مع الزمالك، في دور المجموعات من النسخة الحالية لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي انتهت بفوز ممثل الكرة المصرية، برباعية نظيفة.

وسيواجه منتخب مصر نظيره الكونغولي، في العاشرة من مساء الأحد، في المباراة التي ستجمعها على ملعب (لوران بوكو)، في إطار دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا 2023.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مصر الكونغو الديمقراطية منتخب مصر نيجيريا الجزائر بوركينا فاسو الزمالك كأس أمم إفريقيا 2023

مواد متعلقة

تكليف ثنائى جديد بقيادة منتخب تونس مؤقتًا خلفًا لـ"قادرى"

مواجهة كلاسيكية بين مصر والجزائر فى نهائى أمم إفريقيا لليد.. الليلة

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

مصرفيون يتوقعون قرار البنك المركزي الخميس المقبل

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة وأمطار غزيرة فى هذه المناطق

كام طوبة النهاردة 2024 في ورقة نتيجة اليوم

تهديد وجودى لإسرائيل.. تفاصيل عريضة إقالة نتنياهو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

محمد عبد العزيز

عيد الفكر السنوى

خالد حريب

هجمات الحوثيين.. وقناة السويس

علي سعدة

نقاط حول خطاب الرئيس

د. منى حلمى

الجهاد فى بلاد الكفر

صفاء النجار

كسر الخاطر

سارة شريف

نتنياهو ولعبة الوقت

ماجد حبته

ما بعد أوامر العدل الدولية

صور

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندي: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟