"وشه حلو".. حكم جنوب إفريقى يدير مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن الحكم الذي سيدير مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وأسند "كاف" مهمة إدارة اللقاء للحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل، على أن يعاونه في إدارة تقنية الفار الغاني دانيل لاريا.

وأدار أبونجيل، مباراتين في دور المجموعات من النسخة الحالية لكأس أمم إفريقيا، والتي جمعتا نيجيريا مع غينيا الاستوائية، والجزائر مع بوركينا فاسو.

وشه حلو على الأندية المصرية

وتولى الحكم الجنوب إفريقي، إدارة مباراتين فقط للأندية المصرية خلال مشواره التحكيمي، إذ أدار مواجهة فيوتشر مع الجيش الملكي المغربي، في دور المجموعات من النسخة الماضية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدفين دون رد.

كما أدار الحكم مباراة سوار الغيني، مع الزمالك، في دور المجموعات من النسخة الحالية لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي انتهت بفوز ممثل الكرة المصرية، برباعية نظيفة.

وسيواجه منتخب مصر نظيره الكونغولي، في العاشرة من مساء الأحد، في المباراة التي ستجمعها على ملعب (لوران بوكو)، في إطار دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا 2023.