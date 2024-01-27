السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تكليف ثنائى جديد بقيادة منتخب تونس مؤقتا خلفا لـ"قادرى"

منتخب تونس
منتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، بشكل رسمي، إنهاء عقد جلال قادري، المدير الفني لمنتخب «نسور قرطاج»، وجهازه الفني المعاون، بعد الخروج من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وقال الاتحاد التونسي في بيان رسمي، إنه تقرر “إنهاء مهام المدرب الوطني و المدربين المساعدين و المعدين البدنيين للمنتخب الوطني للأكابر نتيجة لسوء المردود والخروج من الدور الاول من كاس افريقيا للامم ولعدم تحقيق الأهداف التعاقدية المتفق عليها”. 

وأشار الاتحاد في بيانه، إلى أنه تم تكليف كل من المدربين أنيس البوسعايدي ومنتصر الوحيشي، بقيادة المنتخب الوطني إلى حين تعيين مدرب وطني جديد.

وأضاف البيان، أنه “تم تكوين لجنة سيتم الإعلان عن تركيبتها في أقرب الآجال تضم ممثلا عن رابطة المدربين التونسيين، ومن الفنيين واللاعبين الدوليين القدامى المشهود لهم بالكفاءة، لاقتراح المدرب الوطني الجديد".

وكان منتخب تونس، قد ودع كأس أمم إفريقيا 2023، بعد احتلاله المركز الرابع في مجموعته، برصيد نقطتين فقط، دون تحقيق أي انتصار خلال مشواره بالبطولة.

واستهل المنتخب التونسي، مشواره في البطولة بالخسارة أمام ناميبيا، بهدف نظيف، ليتعادل بعدها مع نظيره المالي، بهدف لمثله، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام جنوب إفريقيا، دون أهداف.

الاتحاد التونسي لكرة القدم جلال قادري كأس الأمم الإفريقية 2023 أنيس البوسعايدي منتصر الوحيشي ناميبيا جنوب أفريقيا

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