"رينارد" يؤكد تعثر مفاوضات إعارته لتدريب منتخب كوت ديفوار

كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، عن موقفه من تولي قيادة منتخب كوت ديفوار، بعد المفاوضات التي جرت بين الاتحادين الإيفواري والفرنسي.

وكانت صحيفة «ليكيب»، قد أكدت في وقت سابق، أن الاتحاد الإيفواري، قد خاطب نظيره الفرنسي، من أجل استعارة هيرفي رينارد - الذي يتولى تدريب منتخب فرنسا للسيدات - حتى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، من أجل خلافة مواطنه جان لويس جاسيه.

ورفض الاتحاد الفرنسي، العرض الذي قدمه نظيره الإيفواري، من أجل استعارة رينارد حتى نهاية مشوار الأفيال في بطولة أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليًا على أراضيها.

وقال رينارد خلال تصريحات عبر قناة كانال بلس الفرنسية: "المفاوضات لم تنته بشكل إيجابي، لأنه لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك".

وأضاف: "كنت أتمنى أن يحدث هذا الأمر، ولكن القدر اختار عكس رغبتي".

ومن جانبه، كشف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن موقفه من السماح لـ"هيرفي رينارد"، للمغادرة وتولي مهمة تدريب منتخب كوت ديفوار.

وقال اتحاد الكرة الفرنسي في تصريحات لوكالة «فرانس برس» "رينارد لن يذهب إلى بطولة أمم إفريقيا".

وناقش الاتحادان الفرنسي والإيفواري، إعارة رينارد، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن مدرب المغرب السابق.

كان الاتحاد الإيفواري، قد أعلن في وقت سابق، إقالة جان لويس جاسيه من منصبه، بسبب سوء النتائج، في أعقاب الخسارة القاسية لمنتخب «الأفيال» أمام غينيا الاستوائية برباعية نظيفة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الإيفواري مع نظيره السنغالي، يوم الإثنين المقبل، في مباراة دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية 2023.