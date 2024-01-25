كوت ديفوار تطلب استعارة رينارد لقيادة منتخبها حتى نهاية أمم إفريقيا

كشفت تقارير صحفية عن تحرك الاتحاد الإيفواري لكرة القدم لاستبدال جان لويس جاسكيه، المدير الفني للمنتخب خلال بطولة أمم إفريقيا.

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، أمس، إقالة جاسكيه من منصب المدير الفني للمنتخب الأول عقب الخسارة برباعية من منتخب غينيا الاستوائية وتعقد موقف تأهل الأفيال لدور الـ16 من البطولة، قبل أن يضمن منتخب كوت ديفوار تواجده في ثمن النهائي ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في البطولة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن الاتحاد الإيفواري أجرى اتصالات بنظيره الفرنسي من أجل الحصول على خدمات هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الفرنسي للسيدات، ليقود المنتخب الإيفواري حتى نهاية بطولة أمم إفريقيا.

وأفادت الصحيفة أن تولي رينارد تدريب كوت ديفوار لهذه الفترة القصيرة لن يؤثر على عقده مع منتخب السيدات الفرنسي ولكن يجب أن يحصل على موافقة من الاتحاد، مشيرة إلى أن رينارد يعرف المنتخبات المشاركة في البطولة جيدًا خاصة لخبراته السابقة في القارة الإفريقية.

ويلتقي المنتخب الإيفواري نظيره منتخب السنغال، يوم الإثنين المقبل في العاشرة مساءً ضمن مباريات ثمن نهائي أمم إفريقيا 2023.