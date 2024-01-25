الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كان" 2023 بطولة "الحصان الأسود" وسقوط كبار القارة

امم افريقيا
امم افريقيا

كتبت النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار، فصلاً جديدًا من فصول كرة القدم الحديثة، بعدما ظهور أكثر من حصان أسود من بين المنتخبات المشاركة، لم تكن التوقعات قبل انطلاق كان تُشير إلى أنها ستذهب بعيدًا، لكنها خالفت كل التوقعات، وحققت نتائج غير متوقعة، بل وأطاحت بمرشحين للقب من البطولة

وشهدت هذه النسخة من بطولة أمم إفريقيا ظهور منتخبات عديدة، بداية من الرأس الأخضر التي تصدر ترتيب المجموعة الثانية عن جدارة واستحقاق، برغم وجود منتخبات قوية مثل مصر وغانا، وتسبب ذلك فى مغادرة البلاك ستارز للبطولة القارية من الدور الأول.

كذلك تمكن منتخب موريتانيا من الإطاحة بمنتخب الجزائر من البطولة والتأهل لدور الـ 16 على حساب محاربى الصحراء فى مشهد غريب للغاية لم تعاتاد عليه الملاعب الأفريقية من قبل خاصة وأن موريتانيا دخلت مباراة الجولة الاخيرة أمام الجزائر بدون أي نقاط وكان يكفى المنتخب الجزائرى التعادل حتى يضمن الأستمرار فى البطولة، لكن موريتانيا فعلتها وحجزت موقعها فى دور الـ 16 على حساب الجزائر.

أيضا تمكن منتخب مالى من تصدر المجموعة الخامسة على حساب منتخبى جنوب إفريقيا وتونس، حيث ودع نسور قرطاج البطولة من الباب الضيق، برغم سهولة هذه المججموعة التى تضم مالى وجنوب افريقيا وناميبيا، وكانت الترشيحات قبل البطولة تصب فى مصلحة جنوب افريقيا وتونس للتأهل الى الدور التالى عن تلك المجموعة.

كما قلب منتخب غينيا الاستوئية مجريات الأمور في المجموعة الأولى، وكاد يطيح منتخب كوت ديفوار أصحاب الأرض والضيافة من البطولة في الدور الأول، لولا تدخل الأقدار التي كانت رحيمة بمنتخب كوت ديفوار الذى تأهل لدور الـ 16 في اللحظات الأخيرة بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط التى حققها فى الجولة الأولى والمباراة الافتتاحية.

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