أول صور من ملعب لوران بوك الذى يستضيف مباراة الفراعنة فى دور الـ16

يستعد المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، للانتقال من مدينة أبيدجان إلى مدينة سان بيدرو، استعدادًا لخوض مباراة دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار حاليًا.

وينتظر الفراعنة نتيجة مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة التى تجرى مساء اليوم، لتحديد وصيف المجموعة السادسة الذى سيلاقى الفراعنة فى دور الـ16 من البطولة القارية.

وتقام مباراة الفراعنة فى دور الـ16 المقرر لها، الأحد المقبل، على ملعب لوران بوكو أحد الملاعب الجيدة فى كوت ديفوار، لكن هناك بعض الشكاوى من أرضية الملعب بعد المواجهات التى أقيمت خلال الدور الأول للبطولة، فضلًا عن سوء الأحوار الجوية بعض الشىء وارتفاع معدل الرطوبة.

ويقع ستاد لوران بوكو في مدينة سان بيدرو، وتصل الطاقة الاستيعابية له 20 ألف مشجع، وتبلغ مساحته 22.409 أمتار مربعة.

وسُمى الملعب بهذا الاسم تكريمًا لأسطورة كرة القدم الإيفوارية "لوران بوكو"، هداف بطولة الأمم الإفريقية لعامي 1968 و1970، وظل "بوكو" متربعًا على عرش هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية حتى بعد اعتزاله، حتى حطم رقمه الكاميروني صامويل إيتو في عام 2008.

وتأهل المنتخب الوطنى للدور التالى من بطولة أمم إفريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار حاليًا، بعد صعوبات بالغة واجهت الفراعنة خلال مباريات الدور الاول، انتهت بتأهل الفراعنة كثان للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

وينتظر أعضاء البعثة المصرية تعليمات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، بشأن موعد السفر من مدينة أبيدجان إلى مدينة سان بيدرو، لاستكمال الاستعدادات هناك لمباراة دور الـ16 التى تعد بمثابة عنق زجاجة لمنتخب مصر، الذى يسعى جاهدًا لكسر حاجز سوء الحظ والمضى قدمًا فى البطولة نحو المنافسة على اللقب.