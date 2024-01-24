الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول صور من ملعب لوران بوك الذى يستضيف مباراة الفراعنة فى دور الـ16

ملعب لوران بوكو
ملعب لوران بوكو

يستعد  المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، للانتقال من مدينة أبيدجان إلى مدينة سان بيدرو، استعدادًا لخوض مباراة دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار حاليًا.

وينتظر الفراعنة نتيجة مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة التى تجرى مساء اليوم، لتحديد وصيف المجموعة السادسة الذى سيلاقى الفراعنة فى دور الـ16 من البطولة القارية.

وتقام مباراة الفراعنة فى دور الـ16 المقرر لها، الأحد المقبل، على ملعب لوران بوكو أحد الملاعب الجيدة فى كوت ديفوار، لكن هناك بعض الشكاوى من أرضية الملعب بعد المواجهات التى أقيمت خلال الدور الأول للبطولة، فضلًا عن سوء الأحوار الجوية بعض الشىء وارتفاع معدل الرطوبة.

ويقع ستاد لوران بوكو في مدينة سان بيدرو، وتصل الطاقة الاستيعابية له 20 ألف مشجع، وتبلغ مساحته 22.409 أمتار مربعة.

وسُمى الملعب بهذا الاسم تكريمًا لأسطورة كرة القدم الإيفوارية "لوران بوكو"، هداف بطولة الأمم الإفريقية لعامي 1968 و1970، وظل "بوكو" متربعًا على عرش هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية حتى بعد اعتزاله، حتى حطم رقمه الكاميروني صامويل إيتو في عام 2008.

وتأهل المنتخب الوطنى للدور التالى من بطولة أمم إفريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار حاليًا، بعد صعوبات بالغة واجهت الفراعنة خلال مباريات الدور الاول، انتهت بتأهل الفراعنة كثان للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

وينتظر أعضاء البعثة المصرية تعليمات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، بشأن موعد السفر من مدينة أبيدجان إلى مدينة سان بيدرو، لاستكمال الاستعدادات هناك لمباراة دور الـ16 التى تعد بمثابة عنق زجاجة لمنتخب مصر، الذى يسعى جاهدًا لكسر حاجز سوء الحظ والمضى قدمًا فى البطولة نحو المنافسة على اللقب.

منتخب مصر كوت ديفوار “رمسيس وذهب الفراعنة مباراة دور ال 16 أمم

مواد متعلقة

مباراة الأحد فاصلة.. مشوار المنتخب فى بطولة إفريقيا يحدد مصير «فيتوريا»

بعد التأهل بثلاثة تعادلات.. هل يكرر منتخب مصر سيناريو البرتغال وإيطاليا ومالى؟

الأكثر قراءة

عاجل| صور صادمة.. ماذا حدث لسكان غزة فى السجون الإسرائيلية بعد اعتقالهم عراة؟

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟