بعثة الفراعنة تحزم حقائبها استعدادا لمغادرة أبيدجان باتجاه سان بيدرو بيدرو

بدأ لاعبو المنتخب الوطنى الاول لكرة القدم، والجهاز الفنى وباقى أعضاء البعثة المصرية فى حزم حقائبهم، استعدادا للتحرك من مدينة أبيدجان، التى استضافت مباريات الفراعنة خلال الدور الأول من بطولة أم أفريقيا ٢٠٢٣ المقامة حاليا فى كوت ديفوار، إلى مدينة أخرى هى سان بيدرو، التى تستضيف مباراة الفراعنة فى دور ال ١٦ من البطولة.

وتقع مدينة سان بيدرو على الشريط الحدودى للمحيط، حيث تبعد عن أبيدجان، بحوالى ٣٥٠ كيلو متر، كانت تحتاج فى الماضى قرابة ١٠ ساعات من أجل التنقل من أبيدجان والوصول إليها بسبب كثرة الوديان وسوء الطرق المؤدية، لكن الحكومة الإيفوارية عملت على تطوير هذه الطرق حتى أصبح وقت الوصول حوالى ٤ ساعات ونصف فقط.

لذلك فضل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة روى فيتوريا بالاتفاق مع مسئولى البعثة المصرية والاتحاد الأفريقى السفر إلى سان بيدرو بالطيران، حتى لايتعرض اللاعبون للارهاق قبل مباراة دور ال١٦ الصعبة للغاية على الفراعنة.

وتنتظر بعثة المنتخب الوطنى تعليمات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن موعد التحرك من أبيدجان إلى سان بيدرو، لأن الامر مرتبط بالطيران وكذلك جاهزية مقر إقامة منتخب مصر فى سان بيدرو، مكان أحد منتخبات المجموعة السادسة عقب مغادرته للبطولة، على أن يكون التحرك غدا الخميس أو بعد غدا الجمعة على أقصى تقدير حيث تقام المباراة يوم الأحد المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة وصيف المجموعة السادسة فى مباراة دور الـ 16، يوم الأحد المقبل على ستاد لوران بوكو المتواجد فى مدينة سان بيدرو والذى يتسع لحوالى 20 ألف متفرج، فى مباراة صعبة للغاية على الفراعنة بسبب سواء الطقس فى سان بيدرو .