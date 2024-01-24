الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعثة الفراعنة تحزم حقائبها استعدادا لمغادرة أبيدجان باتجاه سان بيدرو بيدرو

منتخب مصر
منتخب مصر

بدأ لاعبو المنتخب الوطنى الاول لكرة القدم، والجهاز الفنى وباقى أعضاء البعثة المصرية فى حزم حقائبهم، استعدادا للتحرك من مدينة أبيدجان، التى استضافت مباريات الفراعنة خلال الدور الأول من بطولة أم أفريقيا ٢٠٢٣ المقامة حاليا فى كوت ديفوار، إلى مدينة أخرى هى سان بيدرو، التى تستضيف مباراة الفراعنة فى دور ال ١٦ من البطولة.

وتقع مدينة سان بيدرو على الشريط الحدودى للمحيط، حيث تبعد عن أبيدجان، بحوالى ٣٥٠ كيلو متر، كانت تحتاج فى الماضى قرابة ١٠ ساعات من أجل التنقل من أبيدجان والوصول إليها بسبب كثرة الوديان وسوء الطرق المؤدية، لكن الحكومة الإيفوارية عملت على تطوير هذه الطرق حتى أصبح وقت الوصول حوالى ٤ ساعات ونصف فقط.

لذلك فضل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة روى فيتوريا بالاتفاق مع مسئولى البعثة المصرية والاتحاد الأفريقى السفر إلى سان بيدرو بالطيران، حتى لايتعرض اللاعبون للارهاق قبل مباراة دور ال١٦ الصعبة للغاية على الفراعنة.

وتنتظر بعثة المنتخب الوطنى تعليمات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن موعد التحرك من أبيدجان إلى سان بيدرو، لأن الامر مرتبط بالطيران وكذلك جاهزية مقر إقامة منتخب مصر فى سان بيدرو، مكان أحد منتخبات المجموعة السادسة عقب مغادرته للبطولة، على أن يكون التحرك غدا الخميس أو بعد غدا الجمعة على أقصى تقدير حيث تقام المباراة يوم الأحد المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة وصيف المجموعة السادسة فى مباراة دور الـ 16، يوم الأحد المقبل على ستاد لوران بوكو المتواجد فى مدينة سان بيدرو والذى يتسع لحوالى 20 ألف متفرج، فى مباراة صعبة للغاية على الفراعنة بسبب سواء الطقس فى سان بيدرو .

منتخب مصر كوت ديفوار الفراعنة أمم أفريقيا فيتوريا سان بيدرو

مواد متعلقة

بعد التأهل بثلاثة تعادلات.. هل يكرر منتخب مصر سيناريو البرتغال وإيطاليا ومالى؟

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

الرئيس السيسى يرفض تلقى اتصال هاتفى من نتنياهو

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عاجل.. تفاصيل "الجلسة الساخنة" بين وزير الشباب وعلام بسبب أداء المنتخب

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

كواليس الهدنة الجديدة في غزة.. ماذا حدث خلال اتصالات مصر وحماس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردني لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟