الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كيفية علاج الأخطاء الدفاعية ..عنوان محاضرة فيتوريا للاعبى المنتخب.. اليوم

منتخب مصر
منتخب مصر

خصص البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، المحاضرة الصباحية التى ألقاها على لاعبى الفراعنة داخل فندق الإقامة بمدينة ابيدجان، للحديث عن كيفية علاج الاخطاء الدفاعية التى عانى منها منتخب مصر خلال المباريات الثلاث فى دور المجموعات ببطولة أمم افريقيا 2023 المقامة حااليا فى كوت ديفوار .

وحجز منتخب مصر تذكرة التأهل لدور الـ 16 من البطولة بصعوبة بالغة، بعد أن حصد 3 نقاط فقط من 3 تعادلات أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، وجميع المباريات انتهت بنفس النتيجة 2-2.

وفاجأ فيتوريا الجميع بأن الأهداف السته التى سكنت مرمى منتخب مصر جميعها كانت من أخطاء دفاعية فى التمركز  والبطىء فى استخلاص الكرة، وعدم غلق المساحات بشكل جيد أمام المنافسين .

وقام فيتوريا بإعادة الأهداف الستة التى سكنت مرمى الشناوى خلال مباريات الدور الأول، مؤكدا للاعبيه أن أى منتخب يتعرض لمثل هذه الأهداف لا يمكن أن يحقق بطولة بهذا الشكل، لأنه من الصعب احراز تقدم هجومى فى ظل وجود خلل دفاعى بهذا الشكل .

ورفض فيتوريا تحميل المدافعين مسئولية هذا الخلل، مؤكدا أن الجميع يتحمل المسئولية بما فيهم المهاجمين، لان العمل جماعى وهناك أدوار دفاعية على جميع اللاعبين بلااستثناء ، عليهم القيام بها بشكل منظم حتى لا تحدث هذه الأخطاء مجددا .

سبق المحاضرة مناقشات بين روي فيتوريا ومساعديه حول الأداء المتواضع لمنتخب مصر دفاعيًا في مباريات دور المجموعات .

واستعرض المدير الفنى مع معاونيه حالات التمركز غير الجيدة بالفيديو والتى كشفت أخطاء المنتخب الدفاعية، واستمر الاجتماع حوالي ساعة، قبل بداية المحاضرة الفنية .

ويسعى  فيتوريا لوضع حلول جذرية لأزمات المنتخب الدفاعية؛ فى ظل وجود عدد كافي من الأيام قبل مباراة دور الـ16 ، حتى لو تطلب الأمر اجراء بعض التعديلات فى الدفاع .

 

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