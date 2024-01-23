فيتوريا يمنح لاعبى الفراعنة راحة اليوم قبل بدء الاستعداد لدور الـ16

فضل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، منح لاعبي الفراعنة راحة من التدريبات، اليوم الثلاثاء، بعد خوض مباراة الأمس أمام الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات بالنسبة للمجموعة الثانية.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ 16 من بطولة أمم أفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار حاليا بعد التعادل مع الرأس الأخضر 2-2 والوصول إلى النقطة الثالثة التي منحت الفراعنة تذكرة التأهل الثانية عن المجموعة بعد تعادل موزمبيق مع غانا فى الوقت بدل الضائع، في واقعة لم تحدث من قبل في تاريخ الفراعنة.

وجاء قرار فيتوريا بمنح اللاعبين راحة سلبية بهدف التقاط الأنفاس، بعد الضغط العصبي الذي تعرض له الجميع خلال مباريات الدور الأول، وكذلك المجهود البدني الذي بذله اللاعبون طوال المباريات الثلاث، خاصة وأن هناك متسعا من الوقت قبل مباراة دور الـ 16.

ويستأنف المنتخب الوطنى تدريباته غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة وصيف المجموعة السادسة في دور الـ 16 الذي سيتحدد فعليا عقب انتهاء مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات، على أن تقام المباراة على ملعب وصيف المجموعة السادسة في مدينة سان بيدرو.

وقال روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، إن مباراة الرأس الأخضر كانت مباراة مهمة، وفريقنا كان أكثر نشاطا، واستطاع العودة والتعادل بعد التأخر بهدف.

وأضاف مدرب الفراعنة في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدرنا نتعادل بعد التأخر، والكرة لم تخدمنا، بعدما قدمنا كل شيء، الكرة أيضا تعاندنا الى حد ما في البطولة ونفس الأمر حدث المباراة الماضية وتعادلنا أيضا".

وتابع: "عملنا كثيرا ونوعّنا أفكارنا وتخطينا مرحلة المجموعات وندخل المرحلة الإقصائية، وأفريقيا تضم فرقا قوية جدا".

أردف: "محمد صلاح كان معنا وتحمل الإصابة، كنا نعلم قبل المباراة أن الإصابة تستغرق بعض الوقت وتأكدنا من ذلك قبل المباراة، ولم نذكر شيئا للتركيز في اللقاء، ولم نتحدث عن أي قرار بشأن صلاح، والجهاز الطبي المصري ممتاز ويمتلك خبرة كبيرة جدا ونثق فيه تماما، وبالاتفاق مع اللاعب وليفربول الإنجليزي، نظرنا للحل الأفضل حتى يتعافى صلاح سريعا، هنا في كوت ديفوار الإمكانات ليس كبيرة وننتقل من مدينة لأخرى بعد التأهل لذا فضلنا سفره للعلاج في ليفربول، ليس معنى ذلك أن الوضع أفضل في النادي ولكن مسألة السفر هناك فهو مكان أكثر استقرارا من أجل استشفاء اللاعب".