القناة الجزائرية تعلن نقل مباراة مصر والكونغو بأمم إفريقيا مجانًا

أعلنت القناة الأرضية الجزائرية نقل مباراة المنتخب المصري ضد نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراة منتخب مصر و الكونغو



ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً، ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار وتستمر منافساتها حتى يوم 11 فبراير المقبل.

القناة الناقلة لمباراة مصر و الكونغو



و أكدت الجزائرية إذاعتها لمباراة مصر ضد الكونغو بدور الـ16، بالإضافة إلى مباراة منتخبي نيجيريا والكاميرون بنفس الدور والتي تقام بعد غد السبت.

تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

وحول تردد القناة الجزائرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، ضمن ضبطها وفق الإحداثيات الآتية:-

القمر الصناعي: نايل سات.

اسم القناة: Programme NationalHD

التردد: 11680.

معدل ترميز: 27500 أفقي.

شفرة القناة: 1100001100000000



وتأهل المنتخب المصري لدور الـ16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات مع منتخبات موزمبيق وغانا وكاب فيردي.