الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عقب التأهل.. مصر تنتظر أحد هذه المنتخبات فى دور الـ 16

مباراة مصر والرأس
مباراة مصر والرأس الأخضر

تأهل مثير حققه منتخب مصر ببلوغه دور الـ 16 لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، عقب التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للبطولة.

واستفاد منتخب “الفراعنة” من تعادل منتخبي غانا وموزمبيق بالنتيجة ذاتها، في إطار منافسات الجولة الثالثة من نفس المجموعة.

ورفع منتخب مصر، رصيده إلى 3 نقاط، من ثلاث تعادلات، ليحتل المركز الثاني، خلف منتخب الرأس الأخضر “المتصدر” برصيد 6 نقاط.

بينما حل منتخبا غانا وموزمبيق في المركزين الثالث والرابع (على الترتيب)، برصيد نقطتين لكل منهما.

منافس مصر في دور الـ 16

سينتظر منتخب مصر، في دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا، صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة، والتي تضم كلًا من المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

ويحتل منتخب المغرب، صدارة مجموعتها، برصيد 4 نقاط، يليهما الكونغو الديمقراطية وزامبيا في المركزين الثالث والرابع، برصيد نقطتين، بينما يتذيل تنزانيا، المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وسيلتقي المنتخب المغربي، نظيره الزامبي، بينما سيلتقي المنتخب الكونغولي، نظيره التنزاني، في الجولة الثالثة للمجموعة.

وتعد منتخبات الكونغو الديمقراطية، أو زامبيا، أو تنزانيا، الأقرب لاحتلال المركز الثاني في المجموعة السادسة.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر، مواجهة دور الـ 16، يوم 28 يناير الجاري، في العاشرة مساء، في المباراة التي ستقام بملعب (لوران بوكو) بمدينة سان بيدرو. 

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية 2023 كوت ديفوار غانا موزمبيق الرأس الأخضر

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