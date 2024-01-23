الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

صلاح يودع لاعبى الفراعنة على طريقته الخاصة قبل مغادرة معسكر المنتخب

محمد صلاح قائد المنتخب
محمد صلاح قائد المنتخب الوطنى

حرص محمد صلاح قائد المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، ونجم فريق ليفربول الإنجليزى على توديع لاعبى الفراعنة قبل مغادرته للمعسكر على طريقته الخاصة.

ونزل صلاح إلى أرض الملعب للاحتفال مع زملائه بالتأهل إلى دور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا فى كوت ديفوار، عقب انتهاء مباراة الفراعنة أمام منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 2-2.

وظهر صلاح في أثناء احتفاله مع اللاعبين بالتأهل الصعب كثانٍ للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من ثلاث تعادلات بعد مباراة صعبة للغاية قدم خلالها الفراعنة أداءً جيدًا للغاية أمام منتخب الرأس الأخضر الذى تصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

وجاء احتفال صلاح مع لاعبى الفراعنة بالتأهل لدور الـ 16، قبل ساعات قليلة من مغادرة كوت ديفوار، فى طريقه إلى ليفربول لاستكمال رحلة علاجه هناك.

وتعرض صلاح للإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة غانا فى الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتواجد محمد صلاح في مدرجات استاد فيليكس هوفويت بوانيى، لمؤازرة لاعبي الفراعنة في مباراتهم أمام الرأس الأخضر، قبل مغادرة كوت ديفوار في طريقه إلى إنجلترا لاستكمال علاجه فى نادى ليفربول.

وأكد رامى عباس، وكيل محمد صلاح، إن إصابة نجم الفراعنة، أكثر خطورة مما يعتقد البعض وسوف يغيب لفترة من 21 حتى 28 يوما وليس مباراتين فقط، وأن فرصته الأفضل للمشاركة في أمم إفريقيا الحالية هو التأهيل المكثف في إنجلترا والعودة للمنتخب عندما يكون جاهزا.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر بنتيجة 2-2 بعد مباراة ماراثونية صعبة للغاية شهدت تفوقا كبيرا للفراعنة، فى مواجهة منتخب سعى للفوز من الدقيقة الأولى رغم ضمان التأهل كأول لهذه المجموعة، وهو ما صعب مهمة الفراعنة.

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