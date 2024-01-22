صلاح أول الحاضرين لمباراة مصر والرأس الأخضر قبل مغادرة كوت ديفوار

تواجد محمد صلاح، قائد المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، ونجم فريق ليفربول الإنجليزي في مدرجات استاد فيليكس هوفويت بوانيى، لمؤازرة لاعبى الفراعنة فى مباراتهم أمام الرأس الأخضر، قبل مغادرة كوت ديفوار فى طريقه إلى انجلترا لاستكمال علاجه فى نادى ليفربول.

وأكد رامى عباس، وكيل محمد صلاح، أن إصابة نجم الفراعنة، أكثر خطورة مما يعتقد البعض وسوف يغيب لفترة من 21 حتى 28 يومًا وليس مباراتين فقط ، وأن فرصته الأفضل للمشاركة في أمم إفريقيا الحالية هو التأهيل المكثف في إنجلترا والعودة للمنتخب عندما يكون جاهزًا.

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، التشكيل الذى سيخوض به مباراة الرأس الأخضر على ملعب فيليكس هوفويت بوانيى.

ويلتقى منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر فى العاشرة من مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثالثة ببطولة أمم إفريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار حاليًا.

وفضل فيتوريا خوض المباراة بخطة متوازنة بين الدفاع والهجوم، من خلال الاعتماد على ثلاثة لاعبين فى الوسط ومثلهم فى الهجوم، بالإضافة إلى الرباعى الدفاعى، لتصبح خطة فيتوريا فى تلك المباراة هى 4/3/3.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد هانى- محمد عبدالمنعم– أحمد حجازى– أحمد فتوح

خط الوسط: حمدى فتحى– مروان عطية– إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو– عمرمرموش– مصطفى محمد

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز على نظيره الرأس الأخضر حتى يضمن التأهل المباشر لدور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا، كثانٍ للمجموعة الثانية بصحبة الرأس الأخضر الذى حسم تذكرة المركز الأول.