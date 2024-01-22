صلاح عيسى من الورقى إلى الديجيتال: ماذا عن رأى زوجته أمينة النقاش؟

للمؤرخ والكاتب الصحفي الراحل صلاح عيسي (1939-2017) العديد من المؤلفات التي صدرت في نسخ مطبوعة؛ وعقب رحيله تحولت بعض أعماله لإصدارات صوتية عبر بعض تطبيقات الكتب الصوتية؛ ومنها "هوامش المقريزي، البرجوازية المصرية وأسلوب المفاوضة، سلامي عليك يا زمان"؛ وغيرها من أعماله.

أمينة النقاش خلال حوارها مع د.حسام الضمراني

زوجة المؤرخ الراحل: أتمنى وصول أعمال صلاح عيسي لأكبر عدد من القراء

الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، زوجة المؤرخ الاجتماعي الكبير صلاح عيسي حرصت على جمع دراساته ومقالاته وصدورها في 5 مؤلفات كان آخرها كتاب "عبدالرحمن الجبرتي..الانتلجنسيا المصرية في عصر القومية" عن دار الكرمة للنشر؛ وبسؤالها عن هل توافق على أن تتحول جميع مؤلفات زوجها لصوتية مثلما قامت بعض تطبيقات الكتب الصوتية بتحويل بعضها دون الرجوع للأسرة؛ فما كان منها إلا التأكيد أن أي وسيلة، سواء كانت ورقية أو صوتية أو إلكترونية تسعى لنشر أعمال صلاح عيسي لأكبر عدد ممكن من قرائه هو أمر محمود وتوافق عليه.

أمينة النقاش، أضافت لـ"الدستور" أن صلاح عيسي دائمًا ما كان يسعي لأن تصل أعماله لأكبر عدد ممكن من الجمهور المتعطش للقراءة والحريص على بناء قدراته بالبحث في الأعمال التاريخية التي تقدم قراءات واضحة لتاريخنا الاجتماعي المصري وهو أمر لم يغضبه إذا كان مازال حيًا لو علم بتحويل أعماله لكتب صوتية.

دراسة صلاح عيسى عن الجبرتي

يقول صلاح عيسى في دراسته المهمة عن عبدالرحمن الجبرتي والطبقة المصرية المتعلمة في عصر القومية: «بدرجة ما، فإن مشكلة الوعي بتراثنا العربي، تكاد تكون نموذجًا لمشكلة وعينا بالحاضر، واستيعابنا إياه، وبالتالي صحة تفاعلنا معه. فنحن نادرًا ما ننظر إلى الماضي نظرة ترى شمول ظواهره الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وبينما يُغرق البعض أنفسهم في حفظ النصوص وترديدها بآلية ميكانيكية تحيلها إلى مقولات فوق الزمان والمكان، فإن آخرين يتعاملون مع هذه النصوص متخلين تمامًا عن منهج تقديسها، لكنهم في الوقت نفسه أعجز من أن يعيدوا فهمها كجزء من ظاهرة كلية شاملة، تفسرها وتفسر بها».