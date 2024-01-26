الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير سعودية: تعثر انتقال «جوتا» لاعب اتحاد جدة إلى الاتفاق

فيليبي جوتا
فيليبي جوتا

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تعثر صفقة انتقال البرتغالي فيليبي جوتا، لاعب وسط اتحاد جدة، إلى صفوف الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن البرتغالي فيليبي جوتا فشل في اجتياز الفحص الطبي لإكمال انتقاله إلى نادي الاتفاق، بنظام الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.

وكشفت «الرياضية»، نقلا مصادر خاصة، عن أن صفقة الجناح البرتغالي توقفت بشكل مؤقت عقب فشله في الفحص، الذي أجراه في قطر.

وكان الناديان، قد اتفقا على صفقة تبادلية، بنظام الإعارة، تقضي بلعب جوتا للاتفاق، وحامد الغامدي للاتحاد، خلال السوق الشتوي الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن حامد الغامدي عاد إلى معسكر فريقه، وانتظم في التدريبات الجماعية، على أن يتحدد مصيره بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، بالبقاء في الاتفاق أو الانتقال إلى نادٍ آخر بالإعارة.

وكان الاتحاد السعودي قد تعاقد مع الجناح البرتغالي جوتا، صاحب الـ 24 عامًا، لتدعيم هجوم الفريق الغربي لمدة ثلاثة مواسم، قادمًا من سيلتيك الإسكتلندي، الصيف الماضي، قبل أن يتم إسقاطه من الكشوفات الرسمية للبطولات السعودية، طوال الأشهر الأربعة الماضية، بناء على التقارير الفنية للبرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق السابق، على الرغم من مشاركته مع الاتحاد في أبطال آسيا، وكأس العالم للأندية.

يذكر أن فريق الاتحاد يملك في قائمته عشرة لاعبين أجانب، وهم البرازيليون جروهي، ورومارينيو داسيلفا، ولويز فيليبي، وإيجور كورونادو، والمغربي عبد الرزاق حمد الله، والفرنسيان كريم بنزيما، ونجولو كانتي، والبرتغالي جوتا، والمصري أحمد حجازي، ولا يحق له قيد سوى ثمانية لاعبين أجانب في النافذة الشتوية، للمشاركة في ما تبقى من منافسات المسابقات السعودية، وفقًا لأنظمة لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي.

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