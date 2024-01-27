السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض علي عاملين لقيامهما بالتعدى على حارس عقار بالإسكندرية

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ من ربة منزل لقسم شرطة أول بالعامرية بالإسكندرية، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام، تبين حدوث مشاجرة بين (زوجها حارس عقار، وعاملان ) لخلافات بينهم، تعديا خلالها على زوجها بالضرب وقيام أحدهما بإحداث إصابته بجرح قطعى بالجسم بسلاح أبيض- سكين- وتُوفـى عقب ذلك متأثرًا بإصابته، وإتهمتهما، بالتسبب فـى وفاة زوجها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، أرشد أحدهما عن الأداة المستخدمة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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