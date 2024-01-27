السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مصنع أسمدة غير مرخص بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برائاسسة اللواء محمود أبوعمره بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام أحد الأشخاص بإقامة مصنع عشوائى «غير مرخص» في البدرشين بالجيزة، لإنتاج وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة بإستخدام مواد مجهولة المصدر داخل عبوات مقلدة منسوب إنتاجها لكبرى الشركات لإيهام المزارعين بجودة وسلامة تلك المنتجات.

باتخاذ  الإجراءات تم إستهداف المصنع وأمكن ضبط المدير المسؤول عن المصنع وضُبط بداخل المصنع 6 طن مواد خام مجهولة المصدر تُستخدم فـى تصنيع المخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة، و40 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومعبأة داخل شكائر وجوالات مقلدة منسوب إنتاجها لكبرى الشركات ومُعدة للتداول، خط إنتاج كامل 2 خلاطة أسمنت، مطحنة خامات، ماكينة تغليف، هزاز، كميات كبيرة من الشكائر والعبوات الفارغة المنسوبة للشركات الإستثمارية المرخصة المشار إليها مُعدة للتعبية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات مصنع عشوائى

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