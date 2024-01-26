الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شاب يدفع حياته ثمنًا لطمع عامل ملعب بالشروق.. والمتهم: "كنت عايز أسرقه"

المجني عليه
المجني عليه

نجح ضباط مباحث الشروق خلال 24 ساعة، في كشف لغز مقتل شاب “مزدوج الجنسية”، والذي راح ضحية لعامل بأحد ملاعب كرة القدم، وقد ألقي القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة.

وتلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا بالعثور على جثة شاب مُصاب بعدة طعنات في أماكن متفرقة بالجسد، داخل شقته بأحد العقارات في منطقة المستقبل.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم الشروق إلى موقع البلاغ، وبمعاينة الجثة تبين أنها مصابة بعدة طعنات في الجسد، وتبين أنه مصري يحمل جنسية دولة عربية، ونقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبتقنين الإجراءات نجح ضباط مباحث الشروق، من خلال التحريات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة، في التوصل إلى مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل بملعب خماسي ومقيم بمحافظة المنيا.

عقب إصدار إذن من النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية مكبرة أسفرت عن ضبطه، وعلى الفور تم اقتياده إلى قسم الشرطة.

اعترافات المتهم

المتهم أقر أنه تعرف على المجني عليه أثناء تردده على الملعب، وتطور الأمر بينهما إلى شبه صداقة، وتبادلا أرقام الهواتف المحمول، وكان المجني عليه يتصل بالمتهم لحجز الملعب بين الحين والأخر.

وأضاف أنه نظرا لعلمه بثراء المجني عليه، خطط لقتله فقام برصد تحركاته وسدد له عدة طعنات أدت إلى وفاته، ثم استولى على متعلقاته الشخصية.

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