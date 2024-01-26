تحرير 23 ألف مخالفة مرورية وضبط 10 سائقين تعاطوا المخدرات

نفذت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، والحد من وقوع الحوادث على الطرق

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 271 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارة مسروقة، وضبط 23230 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم فحص 55 من سائقى السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.