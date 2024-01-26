الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 23 ألف مخالفة مرورية وضبط 10 سائقين تعاطوا المخدرات

مخالفات المرور
مخالفات المرور

نفذت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، والحد من وقوع الحوادث على الطرق

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 271 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارة مسروقة، وضبط 23230 مخالفة مرورية متنوعة.

كما تم  فحص 55 من سائقى السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

أجهزة وزارة الداخلية الأسلحة النارية والبيضاء دراجة نارية مخالفة مخالفات المرور متعاطي المخدرات

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