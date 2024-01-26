الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 348 تاجر مخدرات في حملات مكبرة بالمحافظات

حبس
حبس

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه  حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط (319) قضية مواد مخدرة بإجمالى (348) متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (118،810 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (34،280 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (15،578 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (14،365 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (2،070 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1،015 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1،016 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (897 جرام)، و(2440) قرص مخدر.

أجهزة وزارة الداخلية مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة قضايا المخدرات كمية من مخدر الحشيش كمية من مخدر الهيروين كمية من مخدر البانجو

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