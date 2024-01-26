القبض على 348 تاجر مخدرات في حملات مكبرة بالمحافظات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط (319) قضية مواد مخدرة بإجمالى (348) متهم ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (118،810 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (34،280 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (15،578 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (14،365 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (2،070 كيلو جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1،015 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1،016 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (897 جرام)، و(2440) قرص مخدر.