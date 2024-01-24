رصد 52377 مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 52377 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية: 864 مخالفة السير بدون تراخيص، 62 دراجة نارية مخالفة، 9963 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 4 مخالفات شروط التراخيص، 15 مخالفة موقف عشوائى، 1518 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةوتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.