الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يتوسط صورة تذكارية مع مدبولى ووزير الداخلية وأعضاء "الأعلى للشرطة"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

توسط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، ضمت أعضاء المجلس الأعلى للشرطة.

جاء ذلك قبيل انطلاق الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث استقبل وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، الرئيس السيسي فور وصوله، وتم استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري، وسلام الشهيد، فيما وضع الرئيس السيسي إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق

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