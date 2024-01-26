الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صفقة مخدرات فى الإسماعيلية بـ150 مليون جنيه

المتهمين والمخدرات
المتهمين والمخدرات

وجَّهت وزارة الداخلية ضربة أمنية حاسمة لمصنعي ومتّجري المواد المخدرة، عقب تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بالإسماعيلية لتصنيعه مواد مخدرة ومحاولة ترويجها تُقدَّر قيمتها المالية قرابة 150 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بتصنيع وترويج المواد المخدرة على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وعُثر بحوزتهما على (60 كيلو جرامًا لمخدر الآيس "الشابو"- 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرامًا - 5 كيلو جرامات لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي"- "255 كيلو جرامًا، 120 لترًا" مواد وخامات تُستخدم في التصنيع - مجموعة كبيرة من الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع).

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(150 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية 150 مليون جنيه تشكيل عصابى شديد الخطورة الإدارة العامة لمكافحة 60 كيلو جرام لمخدر الآيس مخدر الحشيش

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