الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بينها 57 بندقية.. تفاصيل ضبط 177 سلاحا ناريا خلال 24 ساعة

سلاح
سلاح

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط ( 177 قطعة سلاح نارى بحوزة 153 متهم) وذلك على النحو التالى، (28) بندقية آلية، (29) بندقية خرطوش، (3) طبنجات، (117) فرد محلى، (558) طلقة مختلفة الأعيرة، (30) خزينة متنوعة، (246) قطعة سلاح أبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية حائزي الأسلحة النارية الأسلحة النارية والبيضاء بندقية آلية بندقية خرطوش

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