الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شرطة النقل تضبط 1694 قضية متنوعة في 24 ساعة

شرطة النقل
شرطة النقل

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات،  وأسفرت جهودها عن ضبط (1694) قضية متنوعة. 

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.  

شرطة النقل والمواصلات قطاع الأمن الاقتصادي محطات السكك الحديدية مترو الأنفاق المخالفات

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