إحباط ترويج مخدرات بـ2 مليون جنيه في 7 محافظات

نجحت جهود الأجهزة الأمنية على مدار 24 ساعة، في القبض على 32 تاجر مخدرات، قبل ترويج كمية من المواد المخدرة، بلغت قيمتها مليوني جنيه في 7 محافظات.

مديرية أمن الأقصر

نجحت الجهود في ضبط (3 عناصر إجرامية – مقيمين بدائرة مركز شرطة القرنة).. وبحوزتهم (4 كيلو جرام لمخدر البانجو- 3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين- بندقية آلية- فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وضبط (عنصران إجراميان- مقيمان بدائرة قسم شرطة الأقصر) وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة).

كما تم ضبط (عنصر اجرامى- مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة) وبحوزته (1،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – فرد محلى وعدد من الطلقات)، وضبط (عنصر إجرامى مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت) وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش - 4 كيلو جرام لمخدر البانجو- فرد محلى وطلقتان).

مديرية أمن الجيزة

نجحت الجهود في ضبط (مقاولان- مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة) وبحوزتهما(كمية لمخدر الحشيش)، وضبط (عاطل-مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة( وبحوزته ( 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط (3 أشخاص- مقيمون بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية( وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الهيروين)، وضبط (3 أشخاص- مقيمون بدائرة قسمى شرطة "الطالبية والأهرام") وبحوزتهم ( 1،700 كيلو جرام لمخدر الآيس – كمية لمخدر الحشيش – عدد من الأقراص لمخدر "الكيبتاجون" - 3 أسلحة بيضاء "مطواة").

مديرية أمن المنوفية

تم ضبط (3 عناصر إجرامية- مقيمون بدائرة مركز شرطة أشمون) وبحوزتهم (كميات مختلفة من المواد المخدرة "حشيش، هيروين، إستروكس، آيس"- بندقية خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 3 سلاح أبيض)، وضبط (عنصر اجرامى - مقيم بدائرة قسم شرطة منوف) وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين- فرد محلى وطلقة)، وضبط (عنصر اجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش– بندقية خرطوش و3 طلقات).

مديرية أمن المنيا

تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية "- مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى) وبحوزته (عدد من الأقراص لعقار "التامول" المخدر- طبنجة و6 طلقات)، ضبط (عاطل"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار) وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقتين).

مديرية أمن الشرقية

نجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر) وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين-بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات- سيارة ربع نقل)، وضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز الزقازيق) وبحوزته (طبنجة وخزينتى وعدد من الطلقات).

مديرية أمن البحيرة

كما تم ضبط (3 عناصر إجرامية- مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش- فرد محلى- عدد من الطلقات)، وضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - بندقية خرطوش- فرد محلى – عدد من الطلقات).

مديرية أمن قنا

نجحت الجهود في ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت ) وبحوزته (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش- عدد من الطلقات- كمية لمخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة لمخدر"التامول").

مديرية أمن أسوان

تم ضبط (عاطلان " لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو وبحوزتهما (بندقية خرطوش- فرد محلى وطلقتين –كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو - سيارة ربع نقل- مركبة "توك توك")، وتقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.