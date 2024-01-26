ضبط متهم بترويج 200 طربة حشيش في كفر الشيخ

نجح رجال الأمن في ضبط عنصر إجرامي بكفرالشيخ لقيامه بترويج المواد المخدرة عبر موقع "فيس بوك" وبحوزته كمية لمخدر الحشيش تقدر قيمتها المالية قرابة 1،4 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فوة بمحافظة كفرالشيخ) بإدارة حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لترويج المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة فوة وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – سلاح أبيض- مبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة").

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1،400،000) مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.