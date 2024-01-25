الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية": تراجع الجرائم 13.9 % وكشف قضايا مخدرات بـ9 مليارات جنيه

محاكمة
محاكمة

ساهمت النجاحات الأمنية في تراجع معدل الجرائم بنسبة 13.9% عن العام الماضي، إذ نجحت الجهود في ضبط 2347 تشكيل عصابي، وتنفيذ 26195769 حكم قضائي "جنح وجنايات وغرامات"، من بينها 118968 ألف حكم جناية، وضبط 48190 قطعة سلاح بينها 4616 بندقية آلية، و28 جرينوف و61 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

ونجحت الجهود خلال عام في ضبط 119782 قضية مخدرات، حيث تم ضبط 67.6 طن مخدر الحشيش، و7.5 طن هيروين، و28 طن بانجو، و1.6 طن استروكس و2 طن مخدر الآيس و9.4 مليون قرص مخدر، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ8.9 مليار جنيه.

وأسفرت الجهود عن ضبط قضايا أموال عامة بقيمة 9.3 مليار جنيه، وضبط 4 ملايين قضية سرقة كهرباء، حيث تم سداد قرابة 3.6 مليار جنيه.

النجاحات الأمنية معدل الجرائم تشكيل عصابي حكم قضائى جنح وجنايات

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