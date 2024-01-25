الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

متهم
متهم

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن في ضبط 3 أشخاص، بحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" في محافظات الجيزة والمنوفية والغربية.

ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة الدقي وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة تلا، وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية".

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة قطور، وبحوزته مبلغا ماليا "عملات أجنبية".

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

قطاع الأمن العام ضبط 3 أشخاص عملات محلية وأجنبية مديريات الأمن الأجهزة الأمنية عملات أجنبية

مواد متعلقة

مسرحية "فدا مصر" تروي بطولات الشرطة المصرية في عيدها الـ72 (فيديو)

ضبط عاطل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندرية

سقوط عصابة نصب تجمع "تبرعات للأيتام" فى الجيزة

ضبط 50 طن ملح طعام وسجائر مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية

حصل على 7 ملايين جنيه.. القبض على "مستريح المواد الغذائية" بالدقهلية

كشف تفاصيل جريمة قتل في القليوبية بسبب مضايقة الفتيات

ضبط 1100 طربة حشيش بالإسكندرية بـ7.7 مليون جنيه

كشف ملابسات فيديو إطلاق ملثمين النار على شخصين بالمنصورة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

مع أنباء رفض الرئيس السيسي اتصال نتنياهو.. صحف عالمية: إسرائيل أثارت غضب مصر

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل.. NPR: حساب نتنياهو "بات وشيكًا".. وتصاعد الغضب الإسرائيلى بسبب تداعيات حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

واشنطن بوست: الحكم الأولى لمحكمة العدل الدولية سيكون ضد إسرائيل