ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن في ضبط 3 أشخاص، بحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" في محافظات الجيزة والمنوفية والغربية.

ضبط 3 أشخاص بتهمة الإتجار في النقد الأجنبي

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة الدقي وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة تلا، وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية".

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة قطور، وبحوزته مبلغا ماليا "عملات أجنبية".

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.