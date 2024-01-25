الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عصابة نصب تجمع "تبرعات للأيتام" فى الجيزة

متهم
متهم

نجحت أجهزة الأمن في ضبط سائق و3 سيدات في الجيزة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم جمع تبرعات لجمعية خيرية.

قالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الخميس: في إطار جهود  أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، تلقى رئيس قسم شرطة الوراق بالجيزة بلاغا من (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالاتصال بسكرتير الشركة وتواصل مع الـمُبلغ، وطلب منه مبالغ مالية على سبيل التبرع لإحدى الجمعيات الخيرية لرعاية الأيتام، فقام المبلغ بعمل تحويل بنكى على رقم (مُحدد)، واكتشف عقب ذلك أن الهاتف مغلق وتعرضه لواقعة نصب، وتوصلت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائقا له معلومات جنائية و3 سيدات.

وأضافت: عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف الأول بقيامه بتأسيس الجمعية والتواصل مع الضحايا هاتفيًا لجمع التبرعات منهم لحساب الجمعية وتقوم باقى المتهمات بتحصيلها، كما أرشدوا عن دفاتر استلام نقدية، شيكات، تفويض لاستلام مبالغ التبرعات و2 دفتر شيكات تابع لحساب بأحد البنوك خاص بالجمعية وختم باسم الجمعية و6 أختام لأشخاص مختلفين زشريحة هاتف تحمل رقم «مُحدد»، كما أضافوا بارتكابهم 3 وقائع نصب مماثلة بدائرة قسم شرطة الوراق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اجهزة الامن سائق و3 سيدات نشاط إجرامى النصب علي المواطنين الاستيلاء علي مبالغ مالية

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