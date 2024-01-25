الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير551 مخالفة عدم ارتداء "الخوذة" ورفع 46 سيارة من الشوارع خلال 24 ساعة

ارشيفية
ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية، خلال حملات موسعة شنتها، من ضبط 551 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية.

كما رفع رجال المرور 46 السيارات متروكة من الشوارع، وسحب 1500 رخصة لعدم وجود «الملصق الإلكتروني»؛ بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

رفع السيارات والدراجات النارية المتروكة

تمكنت شرطة المرور من رفع 46 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة» من الشوارع في القاهرة والمحافظات.

وقالت الداخلية إن تلك الخطوة تأتى ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية، لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

الأجهزة الأمنية حملات موسعة الدراجات النارية الخوذة الطرق السريعة الملصق الالكتروني

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