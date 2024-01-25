الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 1100 طربة حشيش بالإسكندرية بـ7.7 مليون جنيه

ارشيفية
ارشيفية

ألقت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه.

يأتي ذلك إدراكًا من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامى في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته 1100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 110 كيلو جرام - مبلغ مالي متحصلات نشاطه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة  بـ 7.700.000 جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية عنصر إجرامي شديد الخطورة مخدر الحشيش معلومات وتحريات

مواد متعلقة

تحرير551 مخالفة عدم ارتداء "الخوذة" ورفع 46 سيارة من الشوارع خلال 24 ساعة

نص كلمة وزير الداخلية خلال احتفالية عيد الشرطة الـ72

"الداخلية" تنتج مسرحية "فدا مصر" وأغنية "علشان بكره" بمناسبة عيد الشرطة

"الداخلية": تحرير 197 مخالفة للمحال بسبب ترشيد الكهرباء

تحرير 197 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق

ضبط مخدرات في 3 محافظات بـ5.5 مليون جنيه

ضبط مالك مكتبة لبيعه الكتب الدراسية دون ترخيص بعين شمس

شرطة النقل تضبط 1276 قضية في المترو والقطارات

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. NPR: حساب نتنياهو "بات وشيكًا".. وتصاعد الغضب الإسرائيلى بسبب تداعيات حرب غزة

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

عاجل.. "حماس" توجه صدمة للاحتلال الإسرائيلى بشأن صفقة جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات فى جنين واقتحامات فى نابلس ورام الله وتشديدات أمنية شرق القدس

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة