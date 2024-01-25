ضبط 1100 طربة حشيش بالإسكندرية بـ7.7 مليون جنيه

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة تخصص نشاطه الإجرامى في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته 1100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 110 كيلو جرام - مبلغ مالي متحصلات نشاطه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 7.700.000 جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.