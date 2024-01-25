كشف ملابسات فيديو إطلاق ملثمين النار على شخصين بالمنصورة

كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك تضمن قيام شخصين ملثمين بإطلاق أعيرة نارية بمدينة المنصورة بالدقهلية، وحاولا الاعتداء بالضرب على أحد الأشخاص وهروبهما بسيارة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجاري وحال استقلال طرف أول 3 عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة لاثنين منهم معلومات جنائية سيارة ملاكي قيادة أحدهم، شاهدوا الطرف الثاني عاطلين مقيمين بذات الناحية، حدثت مشادة كلامية بينهم لوجود خلافات مالية تطورت لمشاجرة وحال قيامهم بالهرب أطلق أحد أفراد الطرف الأول عيارا ناريا من فرد محلي كان بحوزته دون حدوث ثمة إصابات، وأمكن ضبط الطرف الأول وبحوزة أحدهم فرد محلي المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، كما أمكن ضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو مُستأجرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.