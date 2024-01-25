الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحباط تهريب 1.9 مليون قرص كبتاجون بـ93 مليون جنيه

كبتاجون
كبتاجون

نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من  عقار الكبتاجون المخدر لخارج البلاد، وقدرت قيمته المالية بـ93 مليون جنيه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، اليوم الخميس: "استكمالًا لنجاحات أجهزة الوزارة في دحر الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع حفاظًا على النشء والشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وفى ضربة أمنية حاسمة لمتاجرى ومروجى المواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، اعتزام عنصر إجرامى شديد الخطورة، مقيم بمحافظة البحيرة، تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة (الكبتاجون) عبر ميناء سفاجا البحرى داخل مخازن سرية مجهزة خصيصًا لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل (براد) إلى إحدى الدول".

وأضافت: "عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالميناء، وبتفتيش السيارة المشار إليها عُثر على 1،863،000 مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بأكثر من 93 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

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